ВКК провела выездное заседание в Черкассах, где рассматривала случаи, в которых действия ТЦК привели к конфликтам, судебным спорам и человеческим трагедиям. Отец, которого сначала уволили со службы из-за воспитания сына, а затем отказались предоставить отсрочку. Смерти мужчин после контактов с представителями ТЦК. Ветеран с ампутацией, против которого применили слезоточивый газ на глазах у четырёхлетнего ребёнка. И семья, которая месяцами искала пропавшего мужа, а нашла в поле человеческие останки.

Представители ТЦК, полиции и других ведомств объясняли, что произошло в каждом случае, какие проверки провели и кого привлекли к ответственности. В одном случае ключевым доказательством стало видео из автобуса, в другом обстоятельства смерти до сих пор расследуются, а в остальных случаях ответы чиновников вызвали у депутатов новые вопросы.

UA.NEWS собрал главное из заседания: что известно о каждом случае, как объясняли свои действия силовики и каких решений от них требует парламентская комиссия.

Двойные стандарты для отца-одиночки: Черкасский ТЦК игнорирует решение ВСУ и блокирует отсрочку

Юрий Журавель из Черкасс проходил базовую военную подготовку, но через полтора месяца службы из рядов ВСУ его уволили. Причина — 13-летний сын, которого мужчина воспитывает в одиночку.

Мужчина развелся в 2017 году, а в 2021-м Сосновский районный суд утвердил мировое соглашение между бывшими супругами о разделе детей: один ребенок уехал с матерью за границу, а сын Тимофей, 2013 года рождения, остался жить с отцом. Мать мальчика уже более пяти лет не пересекала границу Украины, а повторного брака Журавель не заключал, поэтому воспитывает сына полностью самостоятельно.

В декабре 2025 года его мобилизовал Черкасский городской ТЦК. Журавель на тот момент имел действующую отсрочку в реестре «Оберег» и в приложении «Резерв+», но все равно был направлен в воинскую часть, где прошел базовую подготовку. Впоследствии командир части рассмотрел судебные документы о проживании ребенка с отцом и подписал приказ об увольнении Журавля из рядов ВСУ; после полуторамесячной службы мужчина вернулся домой к сыну.

Неожиданная ситуация возникла в мае 2026 года после технического сбоя в «Резерв+». Журавель подал тот же пакет документов через ЦНАП, но получил отказ от комиссии при ТЦК. Чиновники сослались на то, что постановление суда 2021 года об утверждении мирового соглашения «не является тем решением», ведь в нем отсутствует дословная формулировка «об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка». Тот факт, что в 2021 году подобных норм в законе не существовало, а постановление Кабмина № 560 позволяет подавать «другие документы», комиссия не приняла во внимание.

Выступая на заседании ВСК, начальник Черкасского городского ЦКК Олег Тимошенко открестился от ответственности, заявив, что решение принимает гражданско-военная комиссия, а не сам центр комплектования. В военкомате выразили сомнение в правдивости семейной истории мужчины, мол, развод и раздел детей в 2021 году могли быть заблаговременной попыткой «уклониться от военной службы».

Председатель ТСК Алексей Гончаренко отметил полную бессмысленность действий представителей ТЦК, которые пытаются повторно отправить Журавля на службу. Депутат подчеркнул, что повторная мобилизация лишь напрасно израсходует государственные и военные ресурсы, ведь после очередного призыва командир части вновь подпишет приказ об увольнении по той же юридической процедуре, оставив ребенка на это время без единого опекуна.

Отдельно адвокат Галина Корабкова заявила, что Черкасский ТЦК с июля 2026 года игнорирует постановление Черкасского окружного административного суда и не предоставляет материалы заседаний комиссии, фактически блокируя судебную защиту прав граждан. По какой причине, глава городского ТЦК объяснить не смог, только пообещал «немедленно разобраться» и передать копии документов.

Подводя итоги, ТСК поручила руководству Черкасского ТЦК немедленно провести разъяснительную работу с членами комиссии, учесть уже имеющийся приказ командира ВСУ об увольнении и помочь Журавлеву оформить законную отсрочку до вынесения окончательного судебного решения. Руководитель городского ТЦК под видеофиксацию обязался выполнить эти требования, а народные депутаты взяли дело под личный контроль, чтобы 13-летний ребенок не остался на произвол судьбы.

Трагедия во время набора в ДШВ: видео из автобуса опровергло фейки о смерти мужчины

Второй резонансный случай, который подробно рассмотрели на заседании ВСК, распространялся в социальных сетях как смерть военнообязанного в Черкассах во время ожидания медосмотра. Однако в ходе слушаний выяснилось, что событие на самом деле произошло в Борисполе Киевской области, куда группу мужчин централизованно доставили в рекрутинговый центр Десантно-штурмовых войск. В Черкасском ТЦК работал прикомандированный рекрутер ДШВ, который предварительно отбирал кандидатов в возрасте до 45 лет для направления в межрегиональный центр.

Трагедия произошла с 43-летним жителем Черкасской области (1982 года рождения). В его предыдущих медицинских документах не было никаких упоминаний о тяжелых заболеваниях или противопоказаниях. Однако уже в Борисполе, на территории местной больницы во время ожидания осмотра, мужчине внезапно стало плохо — острый приступ эпилепсии. До этого случая о наличии у него этого заболевания не знали ни военные, ни, вероятно, сам мужчина.

После оказания первой домедицинской помощи военнообязанного посадили в салон автобуса, чтобы он отдохнул. По данным служебного расследования, через некоторое время произошел повторный приступ: мужчина поднялся, ухватился за сиденье, попил воды, потерял сознание и выпал через открытые двери автобуса на улицу, получив тяжелую травму головы. Несмотря на последующую госпитализацию, спасти его жизнь врачам не удалось.

Объективную картину происшествия удалось установить благодаря салонному видеорегистратору в автобусе. Запись полностью зафиксировала момент приступа и падения без какого-либо внешнего воздействия или насилия. Видео сразу изъяла полиция в рамках возбужденного уголовного дела, а внутреннее расследование ТЦК подтвердило отсутствие в действиях военнослужащих признаков уголовного или административного правонарушения.

Председатель комиссии Алексей Гончаренко и народный депутат Кира Рудик в очередной раз подчеркнули необходимость доведения уровня оснащения видеокамерами и регистраторами во всех ТЦК и транспортных средствах до 100%, а также предложили помощь комиссии в обращении к Черкасской ОГА для закупки дополнительного оборудования, чтобы защитить как призывников, так и самих военных.

Гибель тренера по брейк-дансу: ВСК расследовала обстоятельства смерти Евгения Кушнира

Третий случай из Черкасской области касался гибели 41-летнего Евгения Кушнира — основателя творческой мастерской Let's Move City и тренера по брейк-дансу из Кропивницкого. 21 августа 2025 года мужчину, ехавшего на рейсовом автобусе, остановила группа оповещения на трассе возле Корсунь-Шевченковского. По данным ТЦК, Кушнир предоставил документы об отсрочке как учащийся, однако проверка в базе «Оберег» показала, что она была аннулирована Кропивницким МТЦК ещё в июле в связи с получением повторного уровня образования. Мужчину доставили в отдел ТЦК, где он в тот же день прошел ВЛК для отправки в учебный центр ДШВ.

Трагедия произошла на следующее утро, 22 августа, во время перевозки группы военнообязанных на микроавтобусе Mercedes. По версии военных, в 04:30 на перекрестке в Смиле, когда автобус притормозил на светофоре, Кушнир внезапно открыл боковую дверь и выпрыгнул на ходу, упал на асфальт и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Через два дня, 24 августа, мужчина скончался в больнице Смилы, а произошедшее вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

Основатель творческой мастерской Let's Move City Евгений Кушнир

Как сообщили на заседании ВСК представители Национальной полиции, по факту смерти было возбуждено уголовное дело. Первоначальная квалификация по статье 128 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности) впоследствии была переквалифицирована на статью 115 УК Украины (умышленное убийство) — это стандартная процессуальная процедура в случае гибели человека для проведения полного комплекса судебных экспертиз. В настоящее время досудебное расследование продолжается, подозрения никому не предъявлялись, а следователи изъяли записи с уличных камер системы «Безопасная Черкащина».

Военное руководство отметило, что по результатам внутреннего служебного расследования старший командир был привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль во время перевозки. Также в ТЦК утверждают, что свидетели из числа других военнообязанных, находившихся в салоне, подтвердили версию о том, что мужчина выпрыгнул из транспортного средства самостоятельно.

Именно здесь видеокамеры внутри микроавтобуса не было, в отличие от предыдущего случая в Борисполе. Парламентская комиссия направила запрос в Нацполицию с требованием предоставить официальные результаты расследования после его завершения и в очередной раз призвала оснастить весь транспорт ТЦК средствами видеофиксации.

Газ против ветерана с ампутацией и 4-летнего ребенка: ТСК требует отправки сотрудников ТЦК на фронт

Следующий инцидент произошел в Чигиринском районе в мае 2026 года. ТЦК на проселочной дороге остановили автомобиль, за рулем которого находился действующий военнослужащий и доброволец Владимир, ветеран, инвалид войны второй группы с ампутацией конечности, награжденный боевыми знаками отличия и именным оружием. В салоне автомобиля вместе с ним ехали его жена и 4-летний ребенок.

Между военнослужащими ТЦК и ветераном возникла словесная перепалка. В результате сотрудники ТЦК применили против военного с ампутацией слезоточивый газ прямо на глазах у семьи. От газа и агрессивных действий военнослужащих 4-летний ребенок получил тяжелую психологическую травму. Поскольку семья самостоятельно не обращалась в парламентскую комиссию, ТСК взяла дело на рассмотрение по результатам мониторинга СМИ и публикаций общественной организации «Ветераны Родины».

По факту происшествия Нацполиция возбудила уголовное дело по статье 129-1 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). В то же время, учитывая Конвенцию ООН о правах ребенка, полиция разработала эффективный механизм реагирования и обратилась в Черкасскую ОГА по поводу организации неотложной психологической реабилитации для 4-летнего малыша.

Военная служба правопорядка (ВСП) в ходе расследования установила причастных военнослужащих — старшего солдата Коваленко и солдата Литвина. Как выяснилось, Коваленко лично обдувал ветерана газом, а в отношении Литвина составили административный протокол по статье 172-15 КУоАП за халатное отношение к службе, ведь его бодикамера во время инцидента была выключена. Кроме того, суд признал Литвина виновным в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП) и назначил ему штраф в размере 1700 гривен, а обоим фигурантам в ТЦК объявили выговоры с внесением в служебные карточки.

Представители ТЦК во время заседания пытались оправдать своих подчинённых, заявив, что ветеран якобы сам остановился с претензиями к мобилизационной группе, которая блокировала проселочные дороги от «уклонистов», и якобы потянулся за именным оружием. Впрочем, глава ТЦК признал, что права применять спецсредства у его подчинённых не было, а проверить версию об оружии невозможно, поскольку бодикамера у военных традиционно «не работала», а представителей Нацполиции рядом в тот момент вообще не было.

Особое возмущение народных депутатов вызвал тот факт, что после резонансного скандала, судебного штрафа и выговора оба сотрудника ТЦК продолжили спокойно работать в том же отделе и в дальнейшем выходили в патрули в группах оповещения.

Впоследствии выяснилось, что ни старший солдат Коваленко, ни солдат Литвин не являются участниками боевых действий и вообще никогда не принимали участия в боях на фронте. То есть тыловые сотрудники ТЦК без боевого опыта применили слезоточивый газ против настоящего фронтовика с ампутацией на глазах у его малолетнего ребенка.

Председатель ТСК Алексей Гончаренко назвал штраф в 1700 гривен и дальнейшую работу этих сотрудников в группах оповещения «абсолютно неадекватной ситуацией». Он обратился к руководству районного ТЦК с требованием немедленно принять решение о переводе Коваленко и Литвина в боевые части на передовую, где они смогут проявить свою «боевитость» не против ветеранов с детьми в Черкасской области, а в боях против врага. Руководитель ТЦК принял это поручение к исполнению и обязался проинформировать комиссию о переводе.

Жестокое избиение в Звенигородском ТЦК: омбудсмен заявил о расследовании случаев реанимации и пыток

Тяжёлая травма жителя Черкасской области Георгия Залозного. 30 сентября 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально сообщил о начале расследования обстоятельств, в результате которых мужчина оказался на грани жизни и смерти в реанимации. Пострадавший заявил о жестоком избиении и пытках в Звенигородском районном ТЦК и СП, куда его доставили из-за отказа пройти военно-медицинскую комиссию.

По словам омбудсмена, после обращения родственников Залозного представители секретариата начали выяснять его местонахождение. Сначала чиновники уверяли семью, что мужчина якобы находится на отправке в Смеле и чувствует себя хорошо, однако впоследствии выяснилось, что он в тяжелом состоянии лежит в Уманской больнице. Медики диагностировали у него множественные переломы ребер, разрыв лёгкого и пневмоторакс, что потребовало экстренных реанимационных мер.

Сам пострадавший подробно рассказал о пережитом насилии. По его словам, в Звенигородском ТЦК его избивали и обливали холодной водой. Потерпевший также опознал одного из нападавших, а впоследствии узнал его личные данные: им оказался исполняющий обязанности заместителя начальника ТЦК подполковник Станислав Зумер. По словам Залозного, именно Зумер отдавал приказы и распорядился поместить его в специальную камеру-карцер под названием «комната номер 13», которую сотрудники военкомата использовали для давления и издевательств.

Официальная позиция Звенигородского ТЦК сводилась к тому, что Георгий Залозный категорически отказывался проходить ВЛК и уплачивать административные штрафы. Военкомы признали, что мужчину возили между различными районами области — из Черкасс в Звенигородку, Смелу и Умань — пытаясь заставить пройти медицинское обследование. При этом глава ТЦК заверил комиссию, что внутреннее служебное расследование якобы не выявило фактов непосредственного избиения в помещении центра комплектования.

Несмотря на это, областное руководство ТЦК все же было вынуждено признать серьезные нарушения в организации процедур. По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены шесть военнослужащих, в том числе три руководителя районных ТЦК (Уманского, Смелянского и и.о. начальника Звенигородского подполковника Зумера). Материалы об их действиях переданы в Военную службу правопорядка для правовой оценки по ст. 172-15 КУоАП (халатное отношение к службе).

Национальная полиция возбудила уголовные дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 146 (насильственное исчезновение) и ч. 1 ст. 122 (умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести). Во время заседания представители Национальной полиции подтвердили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, изымаются книги посещений и видеозаписи с камер наблюдения внутри помещений ТЦК для установления всех виновных лиц.

Парламентарии призвали областное руководство тщательно проверить боевой опыт фигурантов и решить вопрос об их немедленном отстранении от работы с людьми до завершения следствия. ТСК взяла расследование этого дела под жесткий личный контроль, требуя от силовиков полной и объективной информации.

Трагедия Сергея Гулого: как задержанного в ТЦК мужчину высадили в поле без вещей, и он погиб

Еще одна ужасная трагедия в Черкасской области, связанная со Звенигородским ТЦК, жертвой которой стал 40-летний Сергей Гулый из Золотоноши. 10 августа 2026 года мужчину, страдавшего эпилепсией и, по словам родственников, имевшего официальное заключение о негодности, задержали сотрудники Звенигородского военкомата во время мероприятий по оповещению. С тех пор связь с ним прервалась, а семья начала длительные и безрезультатные поиски.

Выяснилось, что Звенигородский ТЦК проводил мобилизационные рейды в Золотоноше без присутствия представителей Национальной полиции, что является прямым нарушением процедуры. Задержанного Гулого доставили в Звенигородку, где во время содержания у него случился приступ эпилепсии, мужчина прокусил язык, однако надлежащей медицинской помощи ему не оказали. По свидетельствам других очевидцев, задержанных содержали в нечеловеческих условиях, а дежурные позволяли себе издевательские комментарии о том, что пленники якобы «вырывали батареи».

Жене и тете пропавшего в военкомате давали разные ответы: сначала уверяли, что его перевели в другой ТЦК, затем — что отпустили, а впоследствии начали распространять абсурдные версии. Во время личного визита родственников в Звенигородку заместитель начальника ТЦК подполковник Зумер демонстрировал на телефоне видеозапись, на которой Сергей Гулый выходил из микроавтобуса полуодетым, только в спортивных штанах, без футболки, обуви, денег и мобильного телефона, который у него отобрали.

Как выяснилось впоследствии из материалов ВСП, военные решили «решить вопрос» оригинальным способом: стрелок Звенигородского ТЦК Смагло получил приказ отвезти больного мужчину обратно в Золотоношу, однако посреди дороги, около 21:00, высадил его на трассе возле села Шевченково, в 140 километрах от дома, в темное время суток, без средств связи и денег. В полночь обессиленный, больной человек остался один в поле.

Беднягу нашли через полтора месяца: в середине октября 2026 года в поле недалеко от села Шевченково было обнаружено разложившееся человеческое тело. Родственники опознали личные вещи, однако из-за длительного пребывания на жаре и повреждения останков животными была назначена длительная ДНК-экспертиза. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), хотя сначала профильная прокуратура в действиях сотрудников ТЦК состава преступления почему-то не усмотрела.

Тетя погибшего, выступавшая на заседании ТСК, сквозь слёзы рассказала об ужасном отношении следователей, которые цинично заявляли семье, что «там уже нечего опознавать, потому что черви и собаки сделали своё дело». Руководство областной ТСК на заседании оправдывалось тем, что официальных итогов экспертизы ещё нет, а предварительные внутренние проверки не выявили нарушений в действиях подчинённых на момент исчезновения.

Председатель ТСК Алексей Гончаренко и члены комиссии выразили глубокие и искренние соболезнования родным погибшего, публично извинившись за бесчеловечное отношение государственных институтов к человеку. Депутаты подчеркнули, что даже если официальная экспертиза установит естественную причину смерти, прямая вина сотрудников ТСК, выбросивших беззащитного больного мужчину полуголым на трассу, очевидна. Комиссия потребовала от МВД и Офиса генерального прокурора взять расследование под личный контроль, чтобы наказать всех виновных в этой ужасной трагедии.

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