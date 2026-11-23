Жительница Сновска Черниговской области Валентина Смалёха в этом году собрала почти 500 кг белых грибов. По её словам, такого урожая она не помнит за всю жизнь, ведь в этом сезоне в лесах одновременно массово появились различные виды грибов.

Как рассказала женщина изданию ЧЕline, она занимается сбором грибов много лет, однако нынешний сезон оказался особенным. Обычно разные виды появлялись поочередно, а в этот раз белые грибы, маслятки, опята, лисички, зеленки и польские грибы росли почти одновременно.

«В предыдущие годы было так: одни грибы заканчиваются, а другие начинают появляться. А в этом году — почему-то все одновременно и массово. Ни за один год за всю жизнь не помню, чтобы такое было», — поделилась Валентина.

Больше всего женщина собрала белых грибов. Часть урожая она сушила, замораживала и мариновала, остальное продавала. Для заготовок использовала печку с духовкой и электрическую сушилку.

Маринованные грибы готовила по семейному рецепту. По словам Валентины, покупатели были как на свежесобранные грибы, так и на готовые сушеные и маринованные заготовки.

Поездки в лес помогали отвлечься от войны

Грибной сезон стал для женщины не только возможностью сделать запасы на зиму и заработать, но и поводом отдохнуть от повседневных переживаний. В то же время во время походов в лес случались опасные находки, связанные с войной.

«Мы немного отдохнули в лесу. Но в то же время находили и военные предметы. Близко к границе мы не ездили, потому что гриб — это гриб, но жизнь — дороже», — подчеркнула женщина.

Источник: ЧЕline

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