Meta позволит настраивать рекомендации Facebook с помощью ИИ — The Verge

Meta добавит в Facebook функцию Your Algorithm, с помощью которой пользователи смогут самостоятельно выбирать и управлять темами, появляющимися в их ленте и Facebook Reels. Для этого можно будет отмечать темы как интересные или неинтересные, а рекомендации, по заявлению компании, будут меняться сразу после обновления настроек.

Настройка тем в ленте

Пользователи Facebook смогут открыть Your Algorithm или выбрать отметки «интересно» либо «неинтересно» через меню с тремя точками рядом с отдельными публикациями. Такие кнопки также могут появляться непосредственно под публикациями.

Meta отмечает, что платформа может задавать дополнительные вопросы, чтобы уточнить, что именно понравилось или не понравилось пользователю. Также люди смогут своими словами указать, какого контента хотят видеть больше или меньше. Об этом сообщает The Verge.

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Использование больших языковых моделей

Новая функция входит в набор инструментов на основе искусственного интеллекта, которые Meta использует для персонализации контента в Facebook. Компания также шире применяет большие языковые модели в системах ранжирования публикаций.

По словам Meta, большие языковые модели могут учитывать интересы, контекст и намерения, выраженные на естественном языке. Это должно дать пользователям возможность напрямую объяснять алгоритму, какой контент они хотят видеть чаще или реже, а системе рекомендаций — адаптироваться к таким пожеланиям в рамках той же сессии.

Ранее Your Algorithm запустили в Instagram, а в Threads Meta представила похожую функцию Dear Algo.

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