В США компания Meta урегулировала иск 18-летней девушки из Миссисипи во время отбора присяжных в суде штата Калифорния в Лос-Анджелесе. Истица, обозначенная как K.D.B., утверждала, что Meta разработала Instagram и Facebook так, чтобы они вызывали зависимость, что, по ее словам, привело к проблемам с психическим здоровьем и расстройствам пищевого поведения. О соглашении сообщили адвокаты истицы, передает Channel NewsAsia.

Разбирательство продолжится против Snap

Отбор присяжных начался в среду по делу, в котором первоначально должны были рассматриваться претензии двух подростков — S.J. и K.D.B. — к Meta и Snap Inc., материнской компании Snapchat. За несколько дней до начала отбора Meta также урегулировала иск S.J.

После соглашения Meta с K.D.B. судебный процесс, как ожидается, продолжится только против Snap. Адвокат K.D.B. Эмили Джеффкотт заявила, что сторона истцов стремится повысить безопасность детей в социальных сетях и привлечь технологические компании к ответственности.

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Тестовое дело среди тысяч исков

Это второе дело в суде штата Калифорния в Лос-Анджелесе по искам молодых людей, утверждающих, что Meta, Snap, TikTok и принадлежащий Alphabet YouTube создавали свои платформы для поощрения навязчивого использования. S.J., 16-летняя девушка из Иллинойса, и K.D.B. сообщили, что начали пользоваться YouTube примерно в трехлетнем возрасте, а другими платформами — примерно в девять лет.

Истицы связывали формирование навязчивых привычек с такими функциями, как автовоспроизведение и бесконечная прокрутка. Компании отвергали утверждения о том, что их платформы были созданы для формирования зависимости среди молодежи, и заявляли о мерах по безопасности несовершеннолетних пользователей.

Дело было отобрано как тестовое среди тысяч аналогичных исков в США. В первом деле, завершившемся в марте, присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta и YouTube проявившими небрежность и присудили молодой женщине компенсацию в размере 6 млн долларов.

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