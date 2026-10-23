В Великобритании регулятор Ofcom не выявил существенных изменений в доле детей, сталкивающихся с вредным контентом в социальных сетях, в течение первых девяти месяцев после вступления в силу новых обязанностей платформ по защите несовершеннолетних. Об этом сообщает The Guardian.

Требования для технологических компаний ввели в июле 2025 года в рамках британского Закона о безопасности в интернете. Они обязали платформы защищать детей от порнографии, материалов о самоубийстве, серьёзного насилия, расизма, мизогинии и травли.

Оценка Ofcom

Исследование охватило британских детей в возрасте от восьми до 17 лет. Регулятор отслеживал их взаимодействие с вредным контентом в сервисах, где пользователи публикуют материалы, оценивал влияние такого контента, использование инструментов безопасности и самочувствие детей после просмотра опасных материалов.

Ofcom назвал результаты тревожными и отметил, что не располагает доказательствами изменения тяжести вреда, которому подвергаются дети после введения новых правил. Среди опасных материалов, с которыми сталкивались несовершеннолетние, регулятор назвал графическую порнографию, видео насилия и контент об оружии, из-за которого дети чувствовали себя менее безопасно в школах и своих районах.

Роль рекомендаций

Чаще всего порнографический контент дети находили в персонализированных лентах рекомендаций. Девочки чаще сообщали, что после его просмотра чувствовали себя расстроенными или растерянными. Материалы о самоубийстве и расстройствах пищевого поведения также преимущественно попадали к детям через персонализированные ленты, причём девочки чаще всего сталкивались с обоими видами такого контента.

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Регулятор также установил, что мальчики и юноши, просматривающие мотивационный контент и материалы о самосовершенствовании, могут быстро перейти к более радикальным публикациям с пропагандой мизогинии и расизма. Для обхода систем модерации авторы такого контента используют намеренно искажённые хештеги и кодированные формулировки.

Реакция и дальнейшие шаги

Благотворительная организация NSPCC заявила, что дети по-прежнему с тревожной частотой сталкиваются с вредными материалами. В Ofcom ответили, что индустрия более 20 лет оставалась нерегулируемой и без надлежащей подотчётности, однако компаниям, не выполняющим обязанности, будут грозить принудительные меры.

Регулятор отметил, что данные не охватывают период после усиления давления на Facebook, YouTube, Snap, Roblox и TikTok в вопросах безопасности детей. Ofcom также сообщил о некотором сокращении вредного контента в Minecraft, Call of Duty, YouTube, Pinterest и Facebook, а также о начатом в июле расследовании в отношении TikTok.

Следующей весной в Великобритании планируют ввести запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 16 лет. Он должен охватить Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и X, но не будет касаться мессенджеров WhatsApp и Signal.

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