Парламент Греции одобрил законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться платформами социальных сетей. Запрет вступит в силу 1 января 2027 года.

Проверка возраста пользователей

Как сообщает Channel NewsAsia, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что социальные платформы получат два с половиной месяца на разработку механизма проверки возраста пользователей с защитой их конфиденциальности.

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Греческие власти объясняют это решение стремлением поддержать родителей в противодействии постоянному пролистыванию лент, которое, по их оценке, отнимает у детей сон, концентрацию и время для общения с друзьями.

Европейский контекст

Греция входит в число семи стран Европейского Союза, которые вместе с Еврокомиссией ищут решения для проверки возраста в интернете. Австралия первой приняла законодательство об ограничении пользования социальными сетями несовершеннолетними в прошлом году. В то же время похожий закон, принятый во Франции, в августе отменил Конституционный совет страны.

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