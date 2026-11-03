В Австралии ABC News сообщило, что будет обновлять порядок финиша 166-го Melbourne Cup в Мельбурне по мере подтверждения мест участников.

Порядок финиша

В публикации ABC News Australia отмечается, что полный порядок финиша забега 2026 года добавят после подтверждения результатов. Материал должен содержать данные о том, где финишировала каждая лошадь. ABC пока не привело подтверждённый порядок финиша.

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День соревнований во Флемингтоне

ABC называет день Melbourne Cup на ипподроме Флемингтон самым большим днём австралийского календаря конных скачек. Миллионы людей следят за забегом, чтобы узнать, какое место займёт выбранная ими лошадь, отмечает вещатель.

ABC также называет Melbourne Cup забегом, который останавливает нацию. Отдельно вещатель ведёт спортивный онлайн-репортаж о ходе Melbourne Cup и советует следить за результатами там.

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