Сборная Индии по крикету обыграла Новую Зеландию с преимуществом в шесть викетов в третьем матче серии T20I в Веллингтоне, Новая Зеландия, и досрочно выиграла пятиматчевое противостояние. Индийская команда достигла цели в 199 ранов за 13 оверов и два мяча, поведя в серии 3:0.

Сенчури за 35 мячей

Открывающий бетсмен Абхишек Шарма набрал 113 ранов с 38 мячей, оформив сенчури за 35 мячей. Он был близок к тому, чтобы превзойти собственное достижение: в прошлом месяце в Дели в матче против Афганистана Шарма набрал сотню за 30 мячей — это самый быстрый сенчури игрока из страны с полным членством.

Как сообщает Channel NewsAsia, Шарма и 15-летний Вайбхав Сурьяванши набрали рекордные 118 ранов в пауэрплее. Они превзошли предыдущий результат в 116 ранов, установленный Румынией в матче против Сербии в 2021 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выступление Новой Зеландии

Стартовая пара Индии набрала 133 рана, после чего Сурьяванши выбыл, имея 45 ранов. Капитан Новой Зеландии Митчелл Сантнер не смог поймать Шарму, когда у того было 92 рана, а позже бетсмен выбыл после подачи Кайла Джеймисона.

Новая Зеландия в третий раз подряд проиграла жеребьёвку и первой вышла отбивать. Команда набрала 198 ранов, а Дэрил Митчелл, игравший под третьим номером, остался не выбитым с 89 ранами. Четвёртый матч серии состоится в пятницу в Окленде.

Читай нас в