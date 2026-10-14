В США адвокаты координатора защиты Minnesota Vikings Брайана Флореса заявили, что рассекреченный рекрутинговый отчет, подготовленный для поиска главного тренера Las Vegas Raiders в 2024 году, содержит расовые стереотипы. По их мнению, документ также свидетельствует о незаконных ответных мерах против тренера из-за его иска к Национальной футбольной лиге о расовой дискриминации.

Как сообщает The Guardian, отчет компании Korn Ferry, опубликованный во вторник, содержит шесть сильных и семь слабых сторон кандидата. Адвокаты Флореса считают, что эта оценка демонстрирует дальнейшее использование расовых стереотипов в процессе найма главных тренеров НФЛ.

Заявление адвоката

Адвокат Майкл Дж. Виллемин заявил, что решение Флореса привлечь лигу и ее клубы к ответственности за системную расовую дискриминацию, по его словам, привело к незаконным ответным мерам. Он также утверждает, что дискриминация по-прежнему играет значительную роль при выборе главных тренеров НФЛ.

Среди сильных сторон в отчете Флореса описали как умелого докладчика и связали это с его детством в Браунсвилле — районе Бруклина, где преобладают темнокожие и латиноамериканские жители. В документе также указано, что дружба с сыном миллиардера якобы дала ему возможность научиться выстраивать отношения с представителями состоятельных кругов.

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Критика в профиле кандидата

К слабым сторонам в отчете отнесли утверждения о якобы недостаточных навыках общения, отсутствии самосознания и непредсказуемом поведении Флореса. В профиле также упомянули комментарии бывшего квотербека Miami Dolphins Туа Таговайлоа, который заявлял, что стиль тренера подорвал его уверенность в себе.

Документ содержал и другие негативные оценки, в частности утверждения о якобы угрозах насилием генеральному менеджеру и иррациональных требованиях во время встречи по вопросам собственности. Отдельным недостатком назвали иск Флореса против НФЛ, который, по мнению авторов профиля, мог стать отвлекающим фактором. НФЛ не предоставила немедленный комментарий в ответ на запрос.

Флорес, который является темнокожим, подал иск против лиги и трех клубов в феврале 2022 года. Он заявил, что процесс найма тренеров НФЛ, в частности темнокожих, пронизан расизмом. Позднее к иску присоединились два других темнокожих тренера — Стив Уилкс и Рэй Хортон.

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