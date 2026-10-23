В Токио, Япония, президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа 23 октября заявил, что организация поддержит Джанни Инфантино в его стремлении получить новый мандат на посту президента ФИФА. Заявление прозвучало во время внеочередного конгресса АФК, на котором присутствовал Инфантино.

Поддержка нового мандата

Во вступительной речи шейх Салман заявил, что конфедерация подтверждает полную приверженность поддержке Инфантино и его руководства, когда он будет добиваться нового мандата президента ФИФА. Президент АФК также назвал поддержку Инфантино со стороны членов конфедерации очевидной.

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Заявление на конгрессе

Шейх Салман сказал, что Инфантино посетил многие страны Азии. По его словам, он также общался со многими членами континента и знает их позицию относительно поддержки президента ФИФА. Как сообщает Channel NewsAsia, заявление прозвучало в Токио в присутствии самого Инфантино.

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