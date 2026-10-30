Подразделение по обеспечению честности в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранило кенийскую марафонку Перес Джепчирчир после положительной допинг-пробы на эритропоэтин (ЭПО). Как сообщает TimesLIVE, образец был взят до её победы на Сиднейском марафоне.

ЭПО является запрещённым препаратом для повышения показателей крови. Временное отстранение Джепчирчир произошло накануне Нью-Йоркского марафона.

Реакция спортсменов

Действующий победитель мужского Нью-Йоркского марафона Бенсон Кипруто заявил, что такие дела наносят ущерб репутации спортсменов из Кении и лёгкой атлетики в целом. Он призвал усилить допинг-контроль перед стартами серии World Marathon Majors, особенно для титулованных атлетов.

Кипруто также предложил направлять часть выплат, которые спортсмены получают за участие в соревнованиях, на более интенсивное тестирование в течение нескольких месяцев перед марафонами.

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Право на обжалование

Джепчирчир имеет право обжаловать временное отстранение и потребовать анализа пробы B. Действующая победительница женского Нью-Йоркского марафона Хеллен Обири заявила, что эта новость свидетельствует о работе антидопинговой системы, однако воздержалась от выводов до анализа пробы B.

В 2021 году Джепчирчир выиграла Нью-Йоркский марафон через несколько недель после завоевания олимпийского золота. С момента создания AIU в 2017 году допинговым санкциям подверглись более 140 кенийских спортсменов. Athletics Kenya ранее заявляла о политике нулевой терпимости к допингу.

Временное отстранение спортсменки произошло через несколько недель после того, как World Athletics предоставила Найроби право провести чемпионат мира по лёгкой атлетике 2029 года.

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