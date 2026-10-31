Испанский мотогонщик Алекс Маркес из команды Gresini Racing завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Малайзии MotoGP на трассе Сепанг в Малайзии. Его соотечественник Хорхе Мартин, чемпион сезона 2024 года, снялся с гоночного уикенда, продолжая восстановление после перелома запястья, сообщает Channel NewsAsia.

Третий поул в карьере

Маркес показал лучшее время круга — 1 минута 56,493 секунды. Он опередил своего старшего брата Марка Маркеса, действующего чемпиона серии, на 0,070 секунды. Марк Маркес в заключительные минуты второго сегмента квалификации поднялся с пятой позиции и ненадолго возглавил протокол, однако Алекс Маркес вернул первое место последним быстрым кругом.

Для Алекса Маркеса этот поул стал третьим в карьере MotoGP и первым в этом сезоне. Третье место на стартовой решетке занял Педро Акоста из KTM. Пилоты Aprilia Ай Огура и Марко Беццекки квалифицировались четвертым и пятым, шестым стал Фабио Ди Джаннантонио.

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Мартин прекратил выступления

Хорхе Мартин ненадолго принял участие в субботней утренней практике, но не вышел на первый сегмент квалификации. На прошлой неделе он получил травму в аварии во время спринтерской гонки на Филлип-Айленде и досрочно завершил пятничную практику, чтобы не мешать восстановлению.

Менеджер Aprilia Паоло Бонора заявил, что решение не продолжать выступления было принято совместно с врачами. По его словам, самочувствие гонщика было лучше, чем накануне, однако он не мог достаточно нагружать запястье при торможении. Команда планирует сосредоточиться на этапе в Дохе.

Во второй сегмент квалификации через первый пробились Иоганн Зарко из LCR Honda и Франческо Баньяя на Ducati. Баньяя ненадолго улучшил позицию, однако выехал за пределы трассы в первом повороте, а после возвращения в боксы ударил по ветровому стеклу своего мотоцикла.

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