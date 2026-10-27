На церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне, Великобритания, Алексия Путельяс из London City Lionesses в третий раз в карьере стала обладательницей награды за сезон 2025/2026. Польская футболистка «Барселоны» Ева Пайор заняла второе место.

Выступление Евы Пайор в сезоне

Как сообщает Interia Sport, перед гала-вечером среди претенденток на главную индивидуальную награду было несколько представительниц «Барселоны». Пайор считали одной из кандидаток на победу благодаря ее выступлениям в сезоне.

По данным издания, в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 «Барселона» победила «Олимпик Лион», а Пайор признали самым ценным игроком финала. Также она стала лучшим бомбардиром турнира.

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Другие награды церемонии

Лучшим тренером или тренером-женщиной назвали Пере Ромеу из «Барселоны». Награду лучшему бомбардиру получила Чарлин Корраль из CF Pachuca, трофей Копа для лучшей молодой футболистки — Вики Лопес из «Барселоны», а приз Льва Яшина для лучшей вратаря — Ката Колль из каталонского клуба.

«Барселону» также признали клубом года.

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