Американский фигурист Вадим Колесник поднял флаг Украины после триумфа на Гран-при США

Уроженец Харькова Вадим Колесник вместе со своей партнершей Эмилией Зингас выиграл домашний этап Гран-при по фигурному катанию в американском Эверетте. После победы спортсмен поднял украинский флаг.

Вадим Колесник и Эмилия Зингас стали одним из открытий прошлого сезона. Американский тандем триумфально выступил на Олимпийских играх, заняв пятое место на главном спортивном форуме, а вскоре после этого завоевал первую в карьере медаль чемпионата мира — бронзу. Именно поэтому они были главными фаворитами на победу в Гран-при США.

В ритмических танцах они продемонстрировали высокий уровень исполнения, получив максимальные четверки за твизлы (одновременные вращения), в паттерн-танцах (ежегодно в фигурном катании в танцах на льду существует обязательное требование к наличию в программе тематического элемента) и поддержке. Благодаря этому они набрали 82,52 балла и вышли в лидеры.

В произвольном танце Колесник и Зингас выступили не менее ярко. Они получили максимальные оценки за уровни на всех поддержках, а на тех элементах, где потеряли уровни, всё равно демонстрировали впечатляющее исполнение. Благодаря этому они выиграли и произвольный танец, а вместе с ним — и весь турнир, завоевав первое в карьере золото Гран-при.

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