Анастасия Алпеева и Кира Макогоненко стали спортсменками октября по версии НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины по итогам заседания Экспертной комиссии определил лауреатов традиционного конкурса «Лучший спортсмен месяца» за октябрь 2026 года.

Звание лучшей спортсменки месяца завоевала чемпионка мира по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг Анастасия Алпеева. На чемпионате мира в Астане украинка завоевала единственную золотую медаль для национальной сборной, что стало лучшим результатом украинских борчих в истории выступлений в этой олимпийской весовой категории. Ее личный наставник Андрей Пистун признан лучшим тренером октября.

Победительницей в номинации «Лучшая юная спортсменка октября» стала Кира Макогоненко. Украинская боксерша завоевала золото чемпионата мира среди молодежи в весовой категории до 54 кг на турнире в черногорской Будве, где в финальном поединке победила представительницу Китая Сируй Ян. Лучшим тренером юной спортсменки признан её отец и личный наставник Артем Макогоненко.

Источник: Главком.

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