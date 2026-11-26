После финала Итогового турнира российская теннисистка Мирра Андреева публично обратилась к Элине Свитолиной, хотя украинская команда заранее договорилась с организаторами, что соперницы не будут произносить традиционные поздравления друг другу. По информации The Telegraph, Андреева знала об этой договоренности, но все равно упомянула украинку в своей речи. После этого Свитолина не стала отвечать на ее слова, а в соцсетях начали критиковать именно украинскую теннисистку.

Элина Свитолина и её команда заранее обсудили с организаторами Итогового турнира формат церемонии награждения. Договорились, что после финального матча с россиянкой Миррой Андреевой теннисистки не будут произносить традиционных речей с поздравлениями друг другу. Вместо этого они должны были лишь отвечать на вопросы ведущего.

По данным издания, ведущий также не должен был задавать Андреевой вопросы о Свитолиной. Российская спортсменка знала о позиции украинской команды и согласованном формате церемонии. Однако во время награждения Андреева всё же решила обратиться к Свитолиной. Украинка выступала первой и в своей речи не упомянула российскую соперницу. Она соблюла договорённость и не стала делать никаких публичных заявлений в её адрес.

После финала Свитолина также не пожала руку Андреевой. Украинская теннисистка не здоровается с российскими и белорусскими соперницами с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это её принципиальная позиция, которой она последовательно придерживается на международных турнирах. Андреева же в своей речи поздравила Свитолину с успешным сезоном. Отдельно она упомянула о возвращении украинки в профессиональный теннис после рождения дочери. Таким образом, россиянка публично обратилась к сопернице, хотя, по информации The Telegraph, заранее знала, что такого формата общения не планировалось.

Свитолина не стала отвечать на слова Андреевой. Однако после церемонии в социальных сетях появились посты с критикой в адрес украинской спортсменки. Некоторые пользователи упрекали её за то, что она не отреагировала на поздравления россиянки. В то же время в этой ситуации важно учитывать предварительную договоренность между командой Свитолиной и организаторами. Украинка придерживалась согласованного формата церемонии, тогда как Андреева решила публично обратиться к ней, несмотря на эти условия. Об этом сообщает The Telegraph.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что даже не рассматривала возможность досрочно завершить сезон после развода с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. По словам спортсменки, она практически сразу отвергла вариант отказа от участия в Итоговом турнире 2026 года, на который вернулась в этом сезоне после восьмилетнего перерыва.

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что восприняла слова Мирры Андреевой во время церемонии после финала WTA Finals как провокацию. В решающем матче Андреева победила со счётом 7:5, 6:3.

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