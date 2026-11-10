Андрей Шевченко поделился семейным фото и поздравил сына с 20-летием

Сын легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, Кристиан, 10 ноября отмечает 20-летие. По этому случаю отец опубликовал совместное семейное фото с именинником и женой Кристен Пазик и посвятил сыну теплые слова. Кристиан, как и отец, выбрал футбольную карьеру.

В посте Шевченко пожелал Кристиану не отказываться от мечты и заверил, что вся семья его любит. «С днем рождения, наш Кристиан Шевченко! Продолжай идти за своей мечтой! Мы любим тебя», — написал футболист.

К поздравлению Шевченко добавил семейное фото, на котором позирует вместе с сыном и женой Кристен Пазик. У супругов четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль. Кристен и Андрей познакомились в Италии в начале 2000-х годов. Пара поженилась 14 июля 2004 года в Вашингтоне.

Кристиан пошёл по футбольным стопам отца

Кристиан Шевченко также связал свою жизнь с футболом. Он воспитывался в академии лондонского «Челси», а впоследствии продолжил подготовку в молодёжной системе «Тоттенхэма», к которой присоединился в декабре 2022 года. В июле 2023 года футболист перешёл в «Уотфорд», где выступал за молодёжные команды. Спустя два года он подписал с клубом профессиональный контракт. В мае 2026 года Кристиан покинул «Уотфорд».

Таким образом, младший Шевченко продолжает свой футбольный путь, а отец публично поддерживает его и желает не останавливаться на достигнутом. Андрей Шевченко поздравил сына с днём рождения на своей странице в Facebook.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик публично поздравили старшего сына Джордана с днём рождения. 29 октября ему исполнилось 22 года.





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