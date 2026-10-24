Сборная Англии по регбилиг в Перте, Австралия, победила Францию со счётом 82:0 в матче Кубка мира. Разгром позволил англичанам улучшить разницу очков и сохранить шансы на выход в полуфинал.

Как сообщает Sky Sports, Англия занесла 14 попыток. Герби Фарнворт оформил хет-трик в первом тайме, а Дом Янг также записал на свой счёт три попытки. Майки Льюис, вышедший со скамейки запасных, дважды пересёк зачётную зону соперника.

Шесть попыток до перерыва

В начале игры французская команда оказывала серьёзное сопротивление и в течение первой четверти не позволяла англичанам открыть счёт. Англия занесла первую попытку на 23-й минуте, после чего Франция начала терять темп. За последние 17 минут первого тайма команда Брайана Макдермотта занесла шесть попыток и ушла на перерыв при счёте 36:0.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помимо Фарнворта, Янга и Льюиса, попытки Англии занесли Мэттью Эштон, Джордж Уильямс, Виктор Рэдли, Джез Литтен, Джек Уэлсби и Эй Джей Бримсон. Хьюго Савала набрал 26 очков. Бримсон также отметился попыткой за три минуты до финального свистка.

Борьба за полуфинал продолжается

Перед матчем с Францией Англия уступала Самоа 150 очков по разнице очков после крупной победы самоанцев над Папуа — Новой Гвинеей. Следующую игру англичане проведут в Вуллонгонге против сборной Папуа — Новой Гвинеи. Для выхода в четвёрку лучших им нужна ещё одна крупная победа, а также благоприятный результат матча Тонга — Самоа 1 ноября.

Читай нас в