Женская сборная Англии по регби победила команду США со счётом 55:12 в матче WXV Global Series в Нью-Джерси, США. Вингер Клаудия Молони-Макдональд занесла четыре попытки. Об этом сообщает Sky Sports.

Девять попыток Англии

Англичанки в общей сложности занесли девять попыток. Помимо Молони-Макдональд, попытки занесли центр Мег Джонс, вингер Миа Веннер, запасная хукер Брайони Филд, а также игроки третьей линии Мэдди Феаунати и Садия Кабея.

Первый тайм прошёл в более равной борьбе: перед перерывом разница составляла 10 очков. Во второй половине встречи преимущество Англии стало значительным.

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Ответ после поражений в Канаде

До игры с США команда Джона Митчелла потерпела два поражения подряд в тестовых матчах в Канаде — впервые за десятилетие. В Торонто англичанки также прервали беспроигрышную серию, которая продолжалась 41 тестовый матч и четыре года.

Сборная США занесла две попытки — их авторами стали левый столб Хоуп Роджерс и запасная игрок задней линии Кейт Закари. Во втором тайме американки пропустили три попытки за девять минут, когда столб Мона Тупоу находилась на скамейке штрафников из-за повторных нарушений во время схваток.

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