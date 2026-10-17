Женская сборная Англии по регбилигу разгромила Уэльс со счётом 70:6 в стартовом матче группы A Кубка мира в Перте. Англичанки занесли 13 попыток, семь из них — до перерыва, после которого вели 40:6.

Два хет-трика и рекорд Роу

Конни Бойд, дебютировавшая за сборную Англии, и вингер Анна Дейвис оформили по хет-трику. Иззи Роу занесла две попытки и реализовала девять ударов, набрав в общей сложности 26 очков. Она повторила рекорд по количеству очков, набранных одной английской регбисткой в матче женского Кубка мира.

По две попытки в составе победительниц занесли Амелия Браун и Роу. Также отличились Джорджия Уилсон, Холли-Мэй Додд и Жасмин Стрейндж, ещё одна дебютантка команды. По данным BBC Sport, Браун занесла одну из попыток, воспользовавшись удачным отскоком мяча возле собственной зачётной зоны после удара Уэльса, а затем преодолела 109 метров до зачётной зоны соперниц.

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Уэльс сравнял счёт в начале матча

Англия открыла счёт уже на третьей минуте благодаря попытке Браун. Однако валлийки воспользовались несколькими ошибками соперниц и сравняли счёт в течение первых 10 минут: Пейдж Тревис занесла попытку, а Престон выполнил реализацию.

После этого английская команда вернула контроль над игрой и до перерыва семь раз пересекла зачётную зону соперниц. Уэльс впервые выступает на женском Кубке мира по регбилигу. В двух предыдущих очных встречах Англия набрала против этой команды 114 очков, не пропустив ни одного.

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