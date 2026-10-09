Женская сборная Англии на Крите, в Греции, обыграла сборную Греции со счетом 3:1 в первом матче первого раунда плей-офф квалификации к чемпионату мира 2027 года в Бразилии. Англичанки получили преимущество перед ответным матчем, который состоится во вторник в Лестере.

Как сообщает Sky Sports, счет на 39-й минуте открыла Джорджия Стэнуэй. В результативной атаке также приняли участие Лора Блиндкилде Браун и Алессия Руссо.

Три гола Англии

До перерыва Лорен Джеймс забила дальним ударом, однако гол не был засчитан из-за офсайда. Греческая футболистка Иоанна Папатеодору на 34-й минуте попала в перекладину ударом примерно с 35 ярдов.

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Во втором тайме Англия укрепила преимущество. На 63-й минуте Майя Ле Тиссье забила с острого угла после того, как вратарь отразила ее два предыдущих удара. Еще через четыре минуты Алессия Руссо поразила нижний угол ворот после передачи Бет Мид — 3:0.

Греция сократила отставание

На 78-й минуте Каллисте Брукшир, выступающая за шотландский «Рейнджерс», сократила отставание хозяек. В компенсированное время Джесс Парк попала в перекладину.

Англия вышла в плей-офф после того, как финишировала ниже Испании в квалификации. Победитель противостояния Англия — Греция во втором раунде плей-офф сыграет со Словакией или Украиной на пути к чемпионату мира в Бразилии.

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