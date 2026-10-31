Федеральный апелляционный суд США восстановил вердикт присяжных против Национальной футбольной лиги (NFL) в антимонопольном деле о стоимости трансляций Sunday Ticket. В то же время суд постановил, что NFL может добиваться нового рассмотрения вопроса о размере компенсации, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд девятого округа США, базирующийся в Сан-Франциско, отменил решение федерального судьи в Калифорнии. Тот в 2024 году аннулировал вердикт присяжных на 4,7 млрд долларов, вынесенный после рассмотрения иска подписчиков Sunday Ticket.

Истцами выступили частные подписчики и коммерческие заведения, в том числе бары и рестораны. Они утверждали, что NFL завышала цену Sunday Ticket, чтобы ограничить число подписчиков и защитить выплаты телесетей за права на трансляцию матчей на местных рынках.

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Сумма компенсации будет пересмотрена

Присяжные в Лос-Анджелесе присудили 4,6 млрд долларов частным подписчикам и 96,9 млн долларов коммерческим подписчикам. Однако окружной судья Филип Гутьеррес отклонил показания двух ключевых свидетелей и пришел к выводу, что доказательства не подтверждают расчет ущерба.

Апелляционный суд признал, что судья ошибочно исключил заключения экспертов истцов. В то же время коллегия отметила, что присяжные определили сумму компенсации в результате ненадлежащего рассмотрения доказательств, а не в соответствии с инструкциями суда первой инстанции.

NFL заявила, что разочарована решением и рассматривает возможность дальнейшего судебного обжалования. Лига также назвала свою модель распространения телевизионных трансляций наиболее удобной для болельщиков в спорте и индустрии развлечений.

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