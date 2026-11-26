Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поражение от «Фенербахче» со счётом 0:1 в пятом туре Лиги чемпионов. Турецкий специалист признал, что команда провела неудачный матч, а среди главных проблем назвал недостаток опыта у молодых футболистов и чрезмерное количество потерь мяча.

По словам Турана, игрокам «Шахтера» ещё предстоит многому научиться, а прогресс не может произойти за один день. В то же время тренер подчеркнул, что команда должна быть готова принимать поражения и делать из них выводы.

«Я знаю, через что прохожу со своими футболистами. Они все очень молоды, им ещё многому нужно научиться. Это не происходит за один день. У нас хватает смелости принимать такие поражения. Но столько потерь мяча — это уже слишком. Таков футбол: мы извлечём уроки из этой неудачи.

Мы знаем, что имеем в своём распоряжении. У нас молодые и перспективные игроки. Мы сыграли плохо — это был наш худший матч в Лиге чемпионов. Так побеждать невозможно», — цитирует Турана beIN Sports.

Несмотря на неудачный результат, главный тренер заверил, что «Шахтер» не собирается сдаваться и продолжит работать над улучшением игры.

«Мы не сдадимся. Для нас это неприятная ситуация. Поражение — это ад для футболиста. Мы поднимемся и продолжим работать, чтобы стать лучше», — заявил Туран.

Поражение от «Фенербахче» стало для «Шахтера» третьим подряд в Лиге чемпионов. Из-за этого донецкая команда покинула зону выхода в плей-офф и опустилась на 26-е место в турнирной таблице.

В следующем туре, 9 декабря, «горняки» сыграют на выезде против «Слована».

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.

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