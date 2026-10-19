В Лос-Анджелесе, США, «Аризона Кардиналс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 18:16 в матче шестой недели НФЛ. Кикер Чед Райленд набрал все очки своей команды, реализовав шесть филд-голов. Последний удар Райленда принес «Кардиналс» победу с истечением времени, сообщает BBC Sport.

Неудача «Рэмс» в концовке

«Рэмс» вышли вперед за 47 секунд до окончания матча. После тачдауна Колби Паркинсона игрок, выполняющий панты, Итан Эванс взял на себя обязанности кикера и реализовал дополнительное очко.

Основной кикер «Рэмс» Блейк Групе травмировал колено во время попытки захвата после стартового удара. «Кардиналс» ответили немедленно, а шестой филд-гол Райленда, ставший его личным рекордом за матч, обеспечил гостям победу.

Для «Аризоны» это была вторая победа в сезоне после трех выигрышей в предыдущем. Оба нынешних успеха команда одержала на стадионах в Лос-Анджелесе: в первую неделю она также обыграла «Лос-Анджелес Чарджерс». После этого результата «Кардиналс» опередили «Рэмс» в дивизионе NFC West. Главный тренер «Рэмс» Шон Маквей сказал: «Мы должны понять, как это исправить, и начинается все с меня».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие результаты недели

«Канзас-Сити Чифс» победили «Чарджерс» — 22:6 и сохранили беспроигрышный старт сезона. Квотербек Патрик Махоумс одержал 100-ю победу в регулярном чемпионате в своем 131-м старте, повторив рекорд Тома Брэди. Раннинбек Кеннет Уокер набрал 128 ярдов на выносе и оформил два тачдауна.

«Филадельфия Иглс» проиграли «Каролина Пантерс» — 14:25 в первом матче после внесения квотербека Джейлена Хертса в список травмированных. Команда потерпела четвертое поражение подряд — впервые с тех пор, как Ник Сирианни возглавил ее в 2021 году.

В Лондоне «Хьюстон Тексанс» обыграли «Джексонвилл Джагуарс» — 34:31 благодаря филд-голу Каими Фербейрна. Ресивер и корнербек «Джагуарс» Трэвис Хантер стал первым игроком с 2002 года, который в одном матче сделал тачдаун-прием и перехват. «Кливленд Браунс» обыграли «Балтимор Рэйвенс» — 13:10 и с балансом 4-2 возглавили AFC North по дополнительным показателям.

Читай нас в