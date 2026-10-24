В Лондоне, Великобритания, «Арсенал» на своем поле победил «Эвертон» со счетом 2:0 в матче Премьер-лиги. Благодаря седьмой победе в первых восьми турах команда набрала 21 очко и сравнялась по этому показателю с «Манчестер Сити», уступая лидеру только по разнице мячей.

Голы защитников

Счет на стадионе «Эмирейтс» на седьмой минуте открыл Эзри Конса. Защитник протолкнул мяч в ворота после подачи углового, забив свой первый гол за клуб. Ассистентом в этом эпизоде записали Виктора Йокереша, для которого это был первый старт в чемпионате в этом сезоне.

На 68-й минуте преимущество хозяев удвоил Габриел, забив второй мяч головой. Этот матч стал для защитника 200-м в Премьер-лиге в составе «Арсенала». Во втором тайме он получил повреждение, однако смог продолжить игру.

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Нереализованный шанс «Эвертона»

При счете 1:0 «Эвертон» имел возможность сравнять результат в конце первого тайма. Тьерно Барри получил шанс после неудачного паса головой Бена Уайта назад вратарю Давиду Райе, однако не смог им воспользоваться.

Для команды Дэвида Мойеса это поражение стало вторым подряд в лиге. «Эвертон» также продлил серию без побед в 14 выездных матчах чемпионата против «Арсенала». Как сообщает Sky Sports, «Арсенал» воспользовался поражением «Манчестер Сити» от «Астон Виллы».

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