«Арсенал» победил «Ливерпуль» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги на «Энфилде». Единственный гол на 16-й минуте забил Кай Хаверц, замкнув передачу Деклана Райса на дальней штанге. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб одержал первую победу на этом стадионе за 14 лет.

Гол Хаверца стал решающим

«Ливерпуль» оказывал давление на ворота Давида Райи и нанёс 17 ударов, однако ни один из них не заставил голкипера «Арсенала» совершить сейв. Флориан Вирц со штрафного попал в перекладину, а Алексис Мак Аллистер не попал головой в ворота из выгодной позиции.

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После победы команда Микеля Артеты вышла на первое место в Премьер-лиге. Отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» составляет три очка, а от «Ливерпуля» — девять.

Эпизод с возможным пенальти

В первом тайме арбитры не заметили, как Юрриен Тимбер тянул за футболку Александера Исака. Sky Sports отмечает, что «Ливерпуль» мог получить право на пенальти. Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал VAR должным образом рассмотреть этот момент.

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