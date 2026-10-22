«Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Баварией» в матче Лиги чемпионов на «Альянц-Арене». Деклан Райс сравнял счет на 82-й минуте, забив с острого угла после комбинации с участием Нони Мадуэке и Виктора Йокереса. Как сообщает Sky Sports, этот гол помог лондонскому клубу избежать первого поражения в 14 матчах на этапе лиги или групповом этапе турнира.

Голы в первом тайме

Счет на 25-й минуте открыл Эберечи Эзе, вышедший на замену травмированному Букайо Саке. Он завершил атаку после передачи Мартина Эдегора. «Бавария» ответила на 35-й минуте: Гарри Кейн отдал голевую передачу Альфонсо Дэвису, который сравнял счет.

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Кейн вывел «Баварию» вперед

На 61-й минуте Кейн реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Юрриена Тимбера. Этот мяч стал для английского форварда 16-м в 22 матчах против «Арсенала». Кейн также стал вторым после Криштиану Роналду футболистом, забивавшим в десяти матчах Лиги чемпионов подряд. Однако последнее слово осталось за Райсом, чей гол установил окончательный счет встречи.

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