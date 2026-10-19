Артем Федецкий предложил кандидатуру на должность главного тренера «Динамо»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий заявил, что считает оптимальной кандидатурой на пост главного тренера киевского «Динамо» легендарного экс-нападающего клуба Максима Шацких.

По мнению экс-футболиста, Шацких прекрасно знает внутреннюю структуру киевской команды, а его контракт с киргизским клубом «Азия» истекает уже в ноябре.

После увольнения Игоря Костюка из-за поражения от «Полесья» (1:3) исполняющим обязанности главного тренера киевлян назначили ассистента Мацея Кендзьорека. Шацких является четвертым бомбардиром в истории «Динамо» (141 гол), ранее работал в тренерском штабе киевлян, а также возглавлял узбекские «Пахтакор» и «Андижан».

Источник: YouTube-канал Артема Федецкого.

Игорь Костюк лаконично прокомментировал своё увольнение с тренерской должности в «Динамо».

«Динамо» уволило главного тренера после поражения от «Полесья».

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