«Астон Вилла» на выезде победила «Ньюкасл» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Единственный мяч на 36-й минуте забил полузащитник Йохан Манзамби, сообщает Sky Sports News.

Манзамби головой замкнул подачу Гомеса. Летом футболист согласился перейти в «Ньюкасл», однако позднее предложение «Астон Виллы» привело его в клуб из Мидлендса. В середине недели он также забил в матче Лиги чемпионов против «Фенербахче», когда ему исполнился 21 год.

Спорное решение VAR

На 18-й минуте защитник «Ньюкасла» Свен Ботман получил жёлтую карточку за жёсткий фол против Николаса Джексона. Арбитры VAR проверили эпизод на предмет серьёзного нарушения правил, но не признали первоначальное решение судьи очевидной ошибкой. Ботман остался на поле.

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В первом тайме хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот. После перерыва Ботман имел шанс сравнять счёт, однако вратарь «Астон Виллы» Зион Судзуки кончиками пальцев перевёл его сильный удар. Это был единственный удар «Ньюкасла» в створ ворот за игру.

Шансы обеих команд

«Астон Вилла» могла увеличить преимущество ещё до перерыва: Эми Буэндиа попал в штангу. Николас Джексон имел два момента в первом тайме, а на 73-й минуте вратарь «Ньюкасла» Лукас Горничек отразил удар Росса Баркли.

После пропущенного гола «Ньюкасл» установил клубный антирекорд — команда не смогла сыграть на ноль в 16 матчах подряд во всех турнирах. После финального свистка у обеих команд было по восемь очков, а «Астон Вилла» располагалась на одну позицию ниже «Ньюкасла».

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