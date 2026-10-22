«Астон Вилла» на своем поле победила норвежский «Викинг» со счетом 3:1 в матче Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери одержала третью победу в трех матчах турнира, сообщает Sky Sports.

Два гола до перерыва

Счет на 23-й минуте открыл Росс Баркли, который головой замкнул подачу с углового. Перед перерывом Эмилиано Буэндиа удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый назначили после просмотра VAR: было установлено, что на Алиссоне сфолили в штрафной площади.

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Алиссон помог забить третий мяч

На 62-й минуте Алиссон прорвался вперед и отдал передачу в штрафную площадь, после чего защитник «Викинга» Хенрик Хеггхейм срезал мяч в собственные ворота. Этот гол на некоторое время вывел «Астон Виллу» на первое место в таблице лигового этапа.

На 84-й минуте Петер Кристиансен забил за «Викинг» ударом с лета. Гол засчитали после проверки VAR. Из-за этого мяча английский клуб опустился на вторую позицию, пропустив вперед ПСЖ.

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