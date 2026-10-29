Вылет российских спортсменов, которые должны принять участие в юношеских Олимпийских играх, задержали из-за ограничений в работе московского аэропорта Внуково. Причиной стали меры безопасности на фоне атаки беспилотников на столицу России.

Рейс из Москвы в Стамбул, откуда спортсмены должны были продолжить путешествие, вылетел с задержкой. Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года.

Вылет самолета с россиянами в Стамбул был перенесен, из-за чего также была изменена логистика их дальнейшего вылета в Дакар.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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