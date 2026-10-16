Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP представила предложения по изменению календаря, рейтинговой системы и выплат игрокам с 2028 года. Пакет инициатив должен увеличить общий объем компенсаций теннисистам до прогнозируемых $350 млн без учета призовых на турнирах Grand Slam, сообщает Cyprus Mail.

Инициативы еще должны пройти консультации и процедуру утверждения. Согласно плану ATP, объем централизованных выплат спортсменам превысит $100 млн с 2028 года. Вместе с призовыми деньгами и распределением прибыли это должно сформировать общую компенсацию на уровне $350 млн.

Бонусы и пенсионная программа

ATP предлагает увеличить бонусный фонд мужского тура с $21,5 млн до $50 млн. Еще $25 млн планируют направлять теннисистам, которые завершат сезон в топ-250 рейтинга, а $30 млн ежегодно — на пенсионные выплаты для 300 игроков.

Глава ATP Андреа Гауденци заявил, что организация стремится расширить поддержку теннисистов и помочь им покрывать расходы на выступления в туре. Он также отметил, что рост доходов в теннисе должен создавать больше возможностей для спортсменов во всем туре.

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Изменения рейтинга и календаря

Организация также хочет придать результатам на крупнейших турнирах больший вес в рейтинге. По замыслу ATP, это должно снизить стимул для игроков искать рейтинговые очки на других соревнованиях после неудачных выступлений на главных стартах. В календаре планируют ввести отдельные недели для конкретных категорий турниров.

В эту структуру войдет новый турнир ATP Masters 1000 в Саудовской Аравии. В ATP подчеркнули, что теннисисты сохранят возможность выступать на всех уровнях тура. Игроки критиковали 11-месячный сезон из-за нехватки времени на восстановление и риска усталости и травм.

ATP также пересмотрит долгосрочную структуру соревнований, в частности возможные изменения в сетках парного разряда. Средства, которые могут высвободиться вследствие таких решений, планируют перераспределить на квалификацию и выплаты участникам ранних раундов одиночного разряда. Окончательный пакет предложений ATP планирует представить на итоговых встречах в Турине.

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