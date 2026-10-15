Сборная Австралии по регби выставит Деклана Мередита на позиции флайхава во втором тест-матче Кубка Бледислоу против Новой Зеландии, который состоится в Сиднее. Картер Гордон и Бен Дональдсон не сыграют из-за травм ног. Как сообщает The Guardian, со скамейки запасных Мередита будет страховать Гарри Маклафлин-Филлипс, который еще не дебютировал за национальную сборную.

Изменения в составе Австралии

Тренер австралийцев Лес Кисс вернул Джозефа-Аукуссо Суаалии в центр поля, где он сыграет вместе с Айзеком Генри. Это решение приняли после травмы Лена Икитау и из-за действующей дисквалификации Хантера Пайсами. На левом фланге вместо Суаалии матч начнет Гарри Поттер, а Филипо Даугуну вошел в запас.

Эйдан Росс, ранее игравший за Новую Зеландию, выйдет в стартовом составе на позиции левого столба, тогда как Ангус Белл останется среди запасных. Джош Нассер начнет игру на позиции хукера. Форварды Джош Канхем и Карло Тиццано также вошли в запас после того, как австралийская команда существенно потеряла темп во втором тайме предыдущего матча на «Иден-Парке».

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На позиции скрамхава сыграет Райан Лонерган, а Калани Томас может провести третий матч за сборную. Тейта Макдермотта не включили в заявку. Австралия проиграла последние 12 встреч с Новой Зеландией.

Три изменения в стартовом составе Новой Зеландии

Новозеландцы сделали три изменения в стартовом составе. Фабиан Холланд сыграет во второй линии вместо Джоша Лорда, Джордж Бауэр выйдет на позиции левого столба вместо Итана де Грута, а Джош Мурби заменит Лероя Картера на левом фланге.

Тренер Новой Зеландии Дейв Ренни не сможет рассчитывать на Антона Сегнера, Асафо Аумуа и Лероя Картера, которые выбыли из-за травм и сотрясений мозга, полученных в предыдущей игре. Также из-за травмы недоступен Итан Блэкаддер. Ричи Мо’унга пропустит матч из-за травмы икры, поэтому на позиции флайхава вновь сыграет Дамиан Маккензи, а Боден Барретт начнет матч на позиции фулбека. В предыдущей игре в Окленде Новая Зеландия победила Австралию со счетом 50:19 и обеспечила себе Кубок Бледислоу в 24-й раз подряд.

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