Сборная Австралии по регбилиг победила команду Фиджи со счётом 36:22 в матче Кубка мира в Брисбене и продолжила турнир без поражений. Том Трбоевич оформил хет-трик за австралийцев, а вингер сборной Фиджи Семи Валемей также занёс три попытки.

Как сообщает The Guardian, в начале второго тайма Фиджи вышли вперёд после попытки Валемея, который завершил атаку после передачи Курта Доногью. Вскоре фиджийцы могли увеличить преимущество до двух попыток, однако занесение отменили из-за блокирования соперника.

Австралия перехватила инициативу

После отменённой попытки Сэм Уокер и Джеймс Тедеско организовали атаку, которую в углу поля завершил Трбоевич, сравняв счёт. Через несколько минут Уокер забил штрафной гол, и Австралия вышла вперёд, после чего уже не уступала лидерство.

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Позднее Трбоевич подхватил низовой удар Тедеско и оформил вторую попытку, а примерно за 15 минут до финальной сирены завершил свой хет-трик. Тедеско, который провёл первый тестовый матч с 2023 года, набрал с мячом более 150 метров и отдал три передачи под попытки.

Ход матча и следующие игры

В первом тайме Австралия первой открыла счёт: Тедеско отдал короткую передачу Котони Стаггсу. Фиджи ответили попытками Валемея и Таане Милна, причём последний занёс мяч после удара Брэндона Уэйкема. Перед перерывом австралийцы вновь вышли вперёд благодаря дальней атаке с участием Уокера, Трбоевича и Тедеско.

В составе Австралии Кэм Мюррей получил травму головы, однако во втором тайме команда благодаря ротации, в частности Тино Фаасуамалеауи и Пэту Керригану, усилила борьбу за территорию. На групповом этапе Австралия сыграет с Островами Кука в Таунсвилле, тогда как Фиджи для выхода в полуфинал необходимо победить Новую Зеландию на Голд-Косте.

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