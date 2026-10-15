Сборная Австралии по регби-лиге обыграла Новую Зеландию со счётом 24:22 в стартовом матче Кубка мира 2026 года в Сиднее, Австралия. Решающее занесение в концовке игры совершил Джек Босток, оформивший хет-трик в дебютном матче за австралийскую команду.

Хет-трик в дебюте

После первого тайма счёт был равным — 10:10. Новозеландцы вышли вперёд благодаря раннему занесению Кейси Маклина и лидировали на протяжении большей части встречи. Однако австралийцы отыгрались в концовке матча.

Босток совершил одно занесение после перехвата, а ещё два — выиграв верховую борьбу после ударов Кэмерона Мюнстера. За Австралию также отличились Том Трбоевич и Рис Уолш, реализовавший две попытки.

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Травма Понги

В составе Новой Зеландии Калин Понга совершил два занесения, ещё одно — Кейси Маклин. Марк Айзеко выполнил три успешные реализации и забил два штрафных. Понга покинул поле из-за травмы, когда исход матча ещё не был решён, а после финального свистка его левую руку зафиксировали в косынке.

Матч собрал более 40 тысяч болельщиков и стал самым посещаемым тестовым матчем по регби-лиге в Сиднее за 50 лет, сообщает BBC Sport. Издание назвало Уолша лучшим игроком встречи: он остановил проход Понги в первом тайме и совершил дальний прорыв, после которого занёс попытку.

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