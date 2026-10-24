Женская сборная Австралии по регбилиг обыграла Англию со счетом 78:0 в матче чемпионата мира в Перте, Австралия. Действующие чемпионки мира занесли 15 попыток и второй раз подряд завершили игру без пропущенных очков.

Семь попыток до перерыва

Сборная Англии неудачно начала матч: команда оказалась в офсайде во время стартового удара, после чего Джейми Чепмен открыла счет. Позже Дженна Фубистер выбила мяч в аут при возобновлении игры, предоставив австралийкам еще одну возможность для атаки.

Чепмен занесла две ранние попытки. Англичанка Анна Дэвис пересекла зачетную зону в углу поля, однако повторы показали, что ее колено коснулось земли за пределами поля до приземления мяча. До перерыва австралийки занесли семь попыток и повели 36:0.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Австралийки продолжили давление

Во втором тайме в составе Австралии отличились Таррин Айкен, Оливия Керник и Квинси Додд. Абби Черч занесла одну из попыток после того, как Джоселин Келлехер подхватила мяч после собственного удара и сыграла в комбинации с Тамикой Аптон. Попытки также занесли Маккензи Вики, Тиана Пенитани Грей, Изабель Келли и Шейли Бент.

В матче травмировались австралийка Джулия Робинсон, у которой заподозрили перелом запястья, и английская игрок второй линии Ева Хантер, покинувшая поле из-за травмы голеностопа. Несмотря на поражение, Англия сохраняет шансы выйти в полуфинал: в заключительном матче группы команда сыграет против Самоа, а победитель встречи получит путевку в четверку сильнейших, сообщает Sky Sports.

Читай нас в