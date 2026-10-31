Сборная Австралии по регбилиг обыграла команду Островов Кука со счётом 66:6 в Таунсвилле, Австралия, и возглавила группу A Кубка мира. Как сообщает The Guardian, ключевой фигурой матча стал Рис Уолш: он занёс одну попытку, отдал пять результативных передач и участвовал ещё в одной результативной атаке.

Три попытки от двух вингеров

Том Трбоевич и Джек Босток оформили по хет-трику. Для Трбоевича это был второй матч подряд с тремя попытками. Ещё по одной попытке занесли Тино Фаасуамалеауи, Котони Стеггс, Джейкоб Престон и Гарри Грант.

Австралийцы открыли счёт после того, как вингер Островов Кука Кэмерон Браун не удержал первый удар соперника. Уолш отдал передачу Бостоку, который занёс попытку в угловой зоне. Вскоре Острова Кука вышли вперёд после реализованной попытки хукера Руа Нгатикауры, однако Австралия затем вернула лидерство и завершила первый тайм со счётом 28:6.

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Ошибки перед полуфиналом

Во втором тайме австралийцы занесли шесть попыток в течение первых 20 минут и фактически определили победителя встречи. В то же время команда допустила 15 ошибок. Уолш во второй половине игры жаловался на голеностоп и плечо, а Трбоевич и Кэм Мунстер получили незначительные проблемы с голеностопом, однако оба продолжили матч.

Пятый восьмой «Канберры» Итан Стрейндж впервые сыграл за Австралию во втором тайме. В полуфинале на следующей неделе австралийцы встретятся с победителем противостояния Самоа и Тонги.

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