Сборная Австралии по крикету оставила большинство игроков основного тестового состава вне заявок на домашние серии однодневных международных матчей и Twenty20 против Англии. Обе австралийские сборные в коротких форматах возглавит универсал Митчелл Марш, сообщает Channel NewsAsia.

Состав на серию ODI

В заявку на ODI из игроков, выступавших в тестовой серии в Южной Африке, вошли Трэвис Хед, Мэттью Реншоу, Кэмерон Грин, Алекс Кэри, Джош Инглис и Купер Коннолли. В то же время никто из них не сыграет в матчах Twenty20.

В обе заявки вошли шесть крикетистов, среди которых 21-летний быстрый боулер Мали Бердман. Он возвращается в международный крикет после перерыва из-за травмы. Универсалы Джек Эдвардс и Лиам Скотт могут впервые представить Австралию в матчах на домашнем поле, а 20-летний бэттер Оливер Пик включён в состав на однодневную серию.

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Плотный график матчей

Главный селектор Джордж Бейли объяснил решение насыщенным календарём. По его словам, игроки, выступающие в нескольких форматах, непосредственно после тура по Южной Африке переходят к сериям ODI и T20, поэтому на подготовку команды к тестам против Новой Зеландии остаётся мало времени.

Серия ODI начнётся 13 ноября в Перте, после чего матчи пройдут в Аделаиде и Хобарте. В конце ноября и начале декабря команды проведут пять матчей Twenty20 в Мельбурне, Голд-Косте, Брисбене, Сиднее и Канберре. Четырёхматчевая тестовая серия Австралии против Новой Зеландии стартует 9 декабря.

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