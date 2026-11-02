Австралийский универсал Гленн Максвелл объявил о завершении выступлений за национальную сборную по крикету. В то же время 38-летний спортсмен продолжит играть в формате T20 за «Мельбурн Старз» в Big Bash League, сообщает Sky Sports News.

Последний матч за сборную

Последний матч Максвелла за Австралию состоялся против Омана на нынешнем Кубке мира T20. В этой игре он взял два викета, пропустив 13 ранов за три овера своим офф-спином, а выходить на отбивание ему не пришлось.

Крикетист заявил, что надеялся провести прощальный матч на «Мельбурн Крикет Граунд», однако понимает курс сборной на обновление состава. По его словам, команде необходимо присмотреться к молодым игрокам и дать им опыт международного давления в преддверии Олимпиады 2028 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекорды и выступления на чемпионатах мира

Максвелл набрал пять сэнчури в международных матчах T20 — это рекорд, который он делит с индийцем Рохитом Шармой. Он также входит в число пяти австралийских крикетистов, оформивших сэнчури во всех трёх международных форматах: тестах, однодневных матчах и T20.

В июне прошлого года Максвелл завершил карьеру в однодневном формате. На Кубке мира 2023 года он набрал 201 ран без выбытия с 128 мячей против Афганистана, когда Австралия отыгралась после 91-7 и достигла цели в 292 рана. На том же турнире он оформил самое быстрое сэнчури в истории Кубков мира в однодневном формате — за 40 мячей в матче с Нидерландами.

За сборную Австралии Максвелл провёл 286 международных матчей: 149 однодневных, 130 T20 и семь тестов. За это время он набрал более 7 тысяч ранов и взял 136 викетов, а также выиграл Кубки мира в однодневном формате в 2015 и 2023 годах и Кубок мира T20 в 2021 году.

Читай нас в