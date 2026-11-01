31 октября «Барселона» разгромила «Депортиво Алавес» со счетом 6:1 на «Камп Ноу» в Испании в матче 11-го тура Ла Лиги. Благодаря этой победе команда Ханси Флика вернулась на первое место в турнирной таблице, сообщает Interia Sport.

Четыре гола до перерыва

Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте: Рафинья завершил атаку после передачи Фермина Лопеса. На 23-й минуте отличился сам Лопес, получивший пас от Ламина Ямаля и пробивший с острого угла.

До перерыва «Барселона» забила еще дважды. На 41-й минуте Рафинья оформил дубль, воспользовавшись передачей Фермина Лопеса. В компенсированное к первому тайму время Ямаль дальним ударом сделал счет 4:0 после паса Жоау Канселу.

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Дубль Ямаля и гол Гордона

На 64-й минуте Ямаль забил свой второй мяч в матче. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, однако после просмотра VAR изменил решение и засчитал гол. На 81-й минуте шестой мяч каталонцев забил вышедший на замену Энтони Гордон.

«Алавес» ответил на 84-й минуте: Мариано Диас перехватил мяч после потери Родри в центре поля, опередил Жерара Мартина и переиграл Жоана Гарсию. По данным источника, «Барселона» владела мячом 74% игрового времени и нанесла 13 ударов против семи у соперника.

Перед встречей с «Алавесом» каталонский клуб потерпел два поражения: от ПСЖ со счетом 2:4 в Лиге чемпионов и от «Реала» — 1:2 в Эль Класико. На следующей неделе «Барселона» должна сыграть с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов, а затем — с «Атлетико» в чемпионате Испании.

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