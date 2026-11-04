«Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Астон Виллу» со счётом 3:0 в матче Лиги чемпионов. Рафинья забил два мяча, ещё один гол на счету Ламина Ямаля, сообщает The Guardian.

Гол Ямаля и моменты «Виллы»

Хозяева открыли счёт уже на седьмой минуте. Ямаль сместился с левого фланга в центр и левой ногой пробил в дальний угол ворот.

«Астон Вилла» ответила прессингом и серией угловых. Йохан Манзамби после атаки с участием Николаса Джексона пробил мимо ворот, а на 33-й минуте нанёс мощный удар, с которым справился голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия.

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Дубль Рафиньи

В начале второго тайма 19-летний Марк Берналь заменил Родри. На 52-й минуте Рафинья удвоил преимущество «Барселоны»: Педри прорвался через центр поля и отдал передачу вперёд, а мяч после удара бразильца изменил направление из-за рикошета.

Вскоре Рафинья оформил дубль. Жоау Канселу обыграл Джона Макгинна и выполнил прострел внешней стороной правой стопы, после которого Рафинья точно завершил атаку. По данным издания, этот гол стал для него 18-м в 13 матчах сезона за «Барселону».

Педри провёл на поле 69 минут и покинул его под аплодисменты трибун. Ближе всего к голу гости были после розыгрыша углового, когда мяч попал в штангу после рикошета от головы игрока «Барселоны».

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