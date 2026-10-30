«Барселона» разгромила датский HB Koge со счетом 8:0 в матче женской Лиги чемпионов. Польская футболистка Эва Пайор забила гол, доведя свой показатель в нынешнем розыгрыше турнира до четырех мячей, сообщает Interia Sport.

Пайор забила после передачи Пины

Действующие победительницы турнира открыли счет на 12-й минуте: Каролине Грэм Хансен реализовала пенальти, назначенный после просмотра эпизода с помощью VAR из-за фола против Клаудии Пины. Второй мяч забила Пайор. Пина получила мяч в центральной зоне, развернулась и отдала передачу вперед на польскую футболистку, которая вышла один на один с вратарем и забила.

До встречи с датским клубом Пайор уже дважды забила Paris FC и один раз — в матче против «Ромы». «Барселона» начала этот розыгрыш Лиги чемпионов с побед над Paris FC и римской командой.

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Шесть голов во втором тайме

После перерыва каталонская команда продолжила забивать. Эсме Бругтс забила головой после подачи Сидни Шертенляйб, затем отличилась Патри Гихарро. Клара Серрахорди точно пробила из-за пределов штрафной площади после того, как мяч выбили из-под ног Пайор.

Кика Назарет забила после комбинации с Пайор, а Клаудия Пина оформила дубль. Во втором ее голе ассистировала Назарет. На 63-й минуте в составе HB Koge на поле вышла Зузанна Витек.

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