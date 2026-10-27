Защитнику Oklahoma City Thunder Джейлену Уильямсу требуется операция из-за перелома левой малоберцовой кости и вывиха левой лодыжки. Он получил травмы в конце победного матча против Los Angeles Clippers, завершившегося со счетом 108:101, сообщает Sky Sports.

Травма в конце матча

Уильямс травмировал нижнюю часть левой ноги за 1 минуту 14 секунд до окончания игры во время прохода под кольцо на атакующей половине площадки Thunder. Медики сразу оказали ему помощь. Игру остановили примерно на пять минут, а затем баскетболиста увезли с площадки на носилках.

Уильямс эмоционально отреагировал, когда увидел травму. Уже сидя на носилках, он показал болельщикам два больших пальца вверх. Его партнер по команде Шай Гилджес-Александер после матча, сдерживая слезы, сказал, что ему жаль Уильямса.

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Операция также понадобится Уоллесу

Генеральный менеджер клуба Сэм Прести заявил, что команда будет поддерживать Уильямса во время восстановления и оптимистично оценивает перспективы реабилитации. До воскресной игры защитник в первых 250 матчах НБА в среднем набирал 18 очков за игру. Он был участником Матча всех звезд, попадал в сборную All-NBA и сыграл важную роль в чемпионстве Thunder в сезоне 2024–25.

В том же матче травмировался и форвард Кейсон Уоллес. Клуб сообщил, что ему также потребуется операция из-за разрыва левой суставной губы. Сроки его возвращения определят после хирургического вмешательства.

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