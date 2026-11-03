«Чикаго Беарс» обыграли действующих чемпионов «Сиэтл Сихокс» со счётом 34:17 в матче NFL в понедельник вечером. Ди'Андре Свифт занёс три коротких тачдауна, а квотербек Кейлеб Уильямс отдал результативный пас уже в первой атаке игры, сообщает Sky Sports.

Эффективная игра Уильямса

Уильямс реализовал 24 из 34 пасов, набрал 247 ярдов и отдал один тачдаун. Он не допустил потерь мяча и один раз был захвачен сэком. В стартовом драйве «Беарс», который продолжался 17 розыгрышей, квотербек нашёл Лютера Бёрдена пасом на один ярд в зачётную зону.

После двух филд-голов в первой половине «Чикаго» повёл 20:9 в третьей четверти, когда Свифт занёс мяч с одного ярда. За игру раннинбек совершил 27 выносов на 69 ярдов. Самым результативным ресивером «Беарс» стал Роум Одюнзе — четыре приёма на 87 ярдов.

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Влияние Симмонса в защите

Джеффери Симмонс, которого «Беарс» приобрели на прошлой неделе у «Теннесси» в обмен на пакет активов, включавший два пика первого раунда драфта, записал на свой счёт сэк уже в стартовом драйве. Также он сделал захват с потерей ярдов, всего шесть захватов и отбил один пас. Защита «Чикаго» позволила «Сиэтлу» набрать 252 ярда и реализовать лишь одну из 11 третьих попыток.

«Сиэтл» сократил отставание до 20:17 в начале четвёртой четверти: Демаркус Лоуренс выбил мяч у Колстона Лавленда, после чего Сэм Дарнолд отдал тачдаун-пас на семь ярдов Куперу Каппу, а команда реализовала двухочковую попытку. Однако последовавший перехват Дарнолда позволил «Чикаго» организовать атаку, которую завершил третий тачдаун Свифта. Дарнолд завершил матч с 188 ярдами, двумя тачдаунами и одним перехватом.

Это поражение стало для «Сихокс» третьим в последних четырёх матчах. Оно также прервало серию из 30 матчей регулярного сезона и плей-офф без поражений с разницей более четырёх очков.

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