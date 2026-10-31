90-летний японский бодибилдер Тосисукэ Канадзава выступил на соревнованиях Международной федерации фитнеса и бодибилдинга в испанском прибрежном городе Санта-Сусанна. Он соревновался в ветеранской категории для спортсменов в возрасте от 50 лет с соперниками, которые были на десятилетия моложе.

Подготовка к выходу на сцену

Перед выступлением Канадзава, как и остальные участники, разминался со своей командой и наносил спрей для загара перед позированием под сценическим освещением. «Мне нравится пробовать то, чего никто раньше не делал, и больше всего я хочу заниматься бодибилдингом до конца жизни», — сказал спортсмен, сообщает Channel NewsAsia.

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Рацион и следующий старт

Бодибилдер связывает свою физическую форму со строгим рационом, которого придерживается десятилетиями. По его словам, после 50 лет он наращивал мышцы, питаясь коричневым рисом, натто — ферментированными соевыми бобами — и мисо-супом. Канадзава заявил, что благодаря такому классическому японскому питанию за 90 лет ни разу не болел.

Спортсмен не занял призового места на турнире, однако не исключает еще одного выступления. Он сказал, что может попробовать соревноваться в 93 года, после чего, вероятно, завершит выступления. Канадзава также выразил надежду, что его пример побудит пожилых людей оставаться активными и упорно работать над своими целями.

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