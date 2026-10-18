Британский боксер Даниэль Дюбуа победил Фабио Уордли остановкой боя во втором раунде на арене O2 в Лондоне, Великобритания, и сохранил титул чемпиона мира WBO в тяжелом весе. Об этом сообщает BBC Sport.

Нокдаун в начале боя

29-летний Дюбуа отправил Уордли в нокдаун прямым ударом правой рукой в течение первых 20 секунд поединка. Уордли выстоял в первом раунде, однако во втором Дюбуа продолжил атаки.

Угол 31-летнего Уордли выбросил полотенце после нового продолжительного наступления чемпиона. Для Дюбуа это была вторая подряд победа над британским соперником остановкой боя.

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Реванш через пять месяцев

Бой в Лондоне стал реваншем после поединка в Манчестере, который состоялся пять месяцев назад. Тогда Дюбуа дважды побывал в нокдауне, но победил Уордли в 11-раундовом поединке.

После победы профессиональный рекорд Дюбуа составляет 24 победы, из которых 23 — нокаутом, и три поражения. Для Уордли это поражение стало вторым в 23 боях на профессиональном ринге.

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