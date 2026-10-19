Боланд взял 4 викета, ЮАР завершила день со счетом 97-5 — BBC Sport

Сборная ЮАР завершила второй день второго тестового матча против Австралии в Гкеберхе со счетом 97-5 в первом иннингсе. По данным BBC Sport, австралийский боулер Скотт Боланд взял четыре викета, пропустив 31 ран, тогда как Темба Бавума остался непобежденным с 41 раном. Австралия еще не начинала свой иннингс.

Четыре викета Боланда

37-летний Боланд добавил два викета к тем, которые взял в дождливый первый день матча. В частности, он вывел из игры дебютанта Маркеса Акермана, который защищался на протяжении 38 мячей. Акерман коснулся мяча, после чего его поймал вратарь Алекс Кэри. Он стал 85-м игроком, которого Боланд вывел из игры в 20 тестовых матчах.

Другой новичок в составе ЮАР Мэттью Брецке набрал четыре рана за 17 мячей, после чего был выведен из игры Митчеллом Старком. Райана Рикелтона перевели с позиции открывающего на шестой номер и поручили ему роль вратаря. Боланд заставил его сделать неточный удар, а мяч поймал Мэтт Реншоу на позиции первого слипа.

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Точность австралийского боулера

Из 84 мячей Боланда в этом иннингсе 63% пришлись на оптимальную линию и длину, а 24% могли попасть в викеты. Его средний показатель в тестовом крикете составляет 18,08 рана за викет. BBC Sport отмечает, что со времен Первой мировой войны ни один боулер не брал столько викетов с лучшим показателем.

Боланд вошел в состав Австралии вместо спиннера Натана Лайона. Джош Хейзелвуд из-за болезни оставался в отеле в течение дня. У ЮАР остается еще три дня матча, а дальнейший ход игры во многом будет зависеть от Бавумы и боулера Кагисо Радабы.

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