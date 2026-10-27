Збигнев Бонек заявил, что был несколько удивлен вручением «Золотого мяча» нападающему «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейну. В то же время бывший футболист сказал, что англичанин в определенной степени заслужил эту награду.

Как сообщает Interia Sport, Бонек отметил, что сейчас все труднее определить, кто должен занять первое или второе место в голосовании. По его словам, критерии оценки футболистов широкие, а нападающие чаще получают «Золотой мяч», поскольку играют в атаке и забивают голы.

Аргументы в пользу Кейна

Бонек отметил талант Ламина Ямаля и скорость Килиана Мбаппе, однако назвал Кейна самым конкретным среди претендентов. Он обратил внимание на результаты англичанина с «Баварией»: победу в Кубке Германии и чемпионате страны.

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Бонек также упомянул третье место Кейна на чемпионате мира. По его мнению, не стоит спорить с решением большинства, поэтому награда, вероятно, досталась английскому нападающему заслуженно.

Второе место Евы Пайор

Отдельно Бонек прокомментировал второе место польской футболистки Евы Пайор в женском голосовании, где победила Алексия Путельяс. Он не назвал результат несправедливым и подчеркнул, что Пайор остается среди ведущих игроков мира.

Бонек высоко оценил развитие Пайор, ее мобильность, прессинг, амбиции и настойчивость. Он также напомнил, что сам занял третье место в голосовании за «Золотой мяч» 1982 года после чемпионата мира в Испании, а награду тогда получил итальянец Паоло Росси.

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