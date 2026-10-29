Польская борчиха Виктория Холуй завоевала серебряную медаль чемпионата мира по борьбе в Астане, Казахстан. В финале весовой категории до 72 кг 29-летняя спортсменка проиграла представительнице Китая Зелу Ли со счётом 3:4, сообщает Interia Sport.

Путь к финалу

Холуй, представляющая клуб АКС Бялогард, начала соревнования 28 октября с победы над 20-летней Тану Шармой из Индии — 12:2. В четвертьфинале польская спортсменка встретилась с Зайнеб Сгаер из Туниса. При счёте 9:0 она досрочно завершила схватку, положив соперницу на лопатки.

В полуфинале Холуй победила американку Прешес Розанну Белл. Поединок завершился досрочно, когда польская спортсменка вела со счётом 11:0. Этот результат гарантировал ей как минимум серебряную награду и место в решающей схватке.

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Первая медаль чемпионата мира

Серебро в Астане стало для Холуй первой медалью на взрослых чемпионатах мира. Ранее в этом году она завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в Тиране, а два года назад стала бронзовой призёркой первенства Европы в Бухаресте. Также спортсменка заняла восьмое место на Олимпийских играх в Париже.

Чемпионат мира в Астане продолжается до 1 ноября. Ещё один представитель АКС Бялогард Збигнев Барановский соревновался в вольной борьбе в категории до 97 кг: он проиграл в полуфинале и должен был провести схватку за бронзовую медаль.

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