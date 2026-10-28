В Англии «Борнмут» дома победил «Астон Виллу» со счетом 3:0 в матче четвертого раунда Кубка лиги и вышел в четвертьфинал турнира. Как сообщает Sky Sports, для команды Марко Розе эта победа стала пятой подряд во всех турнирах.

Голы Адли, Кука и Родригеса

Счет на седьмой минуте открыл Амин Адли, забивший после передачи Хулио Солера. На 51-й минуте преимущество хозяев удвоил капитан Льюис Кук: его подача оказалась в воротах после ошибки голкипера «Астон Виллы» Марко Бизота у ближней штанги.

Окончательный счет на 69-й минуте установил Альваро Родригес. Для летнего новичка «Борнмута» этот гол стал первым в английском внутреннем футболе. Всего команды нанесли 36 ударов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ротация составов

Марко Розе сделал восемь изменений в составе «Борнмута», однако команда продолжила победную серию после матчей с «Миланом» и «Манчестер Юнайтед». Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заменил девятерых футболистов после победы над «Манчестер Сити» в предыдущей игре.

Поражение прервало семиматчевую беспроигрышную серию бирмингемской команды. «Борнмут» впервые с сезона 2018/19 вышел в четвертьфинал Кубка лиги.

Читай нас в